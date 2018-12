Tipps gegen Festfrieren

Bei den aktuellen Minustemperaturen kann es vorkommen, dass feuchte Abfälle in der Tonne festfrieren. Dann können die Müllwerker trotz aller Bemühungen die Behälter nicht vollständig leeren, darauf weist jetzt die Stadt in einer Mitteilung hin. Insbesondere die Biotonne, die derzeit im 14-täglichen Rhythmus abgeholt wird, solle daher in der kalten Jahreszeit vor Frost geschützt werden.

Die Abfallwirtschaft Mannheim empfiehlt, feuchte Abfälle in Zeitungen einzuschlagen und den Boden der Abfalltonne mit zerknülltem Altpapier oder grobem Baum- und Strauchschnitt auszulegen. Auch ein geschützter Standort, etwa in der Garage oder an einer Hauswand, kann helfen, ein Festfrieren des Mülls zu verhindern.

Da die Müllwerker alle Behälter, die im Vollservice geleert werden, vom Standplatz zum Müllwagen und zurück rollen müssen, müsse an Abfuhrtagen unbedingt der Zugang zur Straße schnee- und eisfrei gehalten werden. Dies gehört zu den Pflichten der Anliegerinnen und Anlieger.

Um der kommunalen Müllabfuhr ihre Arbeit zu erleichtern, bittet die Abfallwirtschaft Mannheim außerdem darum, Behälterboxen und Tonnendeckel vor dem Abfuhrtermin zu enteisen. Die Tonnen sollten grundsätzlich mit der Behälterrückseite zur Straße am Gehwegrand aufgestellt werden, damit die Müllwerker sie direkt zum Fahrzeug ziehen können, ohne sie vorher umzudrehen. red

