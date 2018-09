Tipps gegen Trickdiebe

Immer wieder versuchen Trickbetrüger, gerade Senioren an der Haustür zu überlisten. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) widmet seinen nächsten Senioren-Nachmittag darum dem Thema: „Vorsicht Abzocke: Falsche Polizeibeamte, Enkeltrick, Betrügereien an der Haustüre!“ Andreas Intze vom Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Abteilung Prävention, will den Besuchern die gängigen Maschen der Betrüger erklären und vor allen Dingen Hinweise geben, wie man sich schützen kann.

Zudem wird bei dem Treffen Werner Kinder, Vorsitzender des DGB Arbeitskreises Senioren, sprechen. Das Grußwort hält der Vorsitzende des DGB Kreisverbandes Mannheim/Rhein-Neckar West Jens Lehfeldt, für die Musik sorgt Helmut Hoffmann am Akkordeon.

Der Info-Nachmittag der DGB-Senioren beginnt am Donnerstag, 20. September, um 13.30 Uhr im Otto-Brenner-Saal des Gewerkschaftshauses. bro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018