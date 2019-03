Tipps rund um hohen Blutdruck

Er ist ein wesentlicher Risikofaktor für Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenschädigungen: Bluthochdruck. Weil mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland darunter leiden, hat Chefarzt Markus Haass der nächsten Veranstaltung seiner Reihe „Herzensangelegenheiten“ den Titel „Bluthochdruck – eine Volkskrankheit“ gegeben. Am Mittwoch, 20. März um 19 Uhr informiert der Kardiologe und Ärztliche Direktor des Theresienkrankenhauses im Festsaal in der Bassermannstraße über aktuelle Studien, mögliche Messmethoden und medikamentöse Behandlung sowie favorisierte Blutdrucksenker. Er geht aber auch auf die Frage ein, wie man seinen persönlichen Lebensstil ändern kann, um den Blutdruck zu senken, und beantwortet zudem gerne auch Fragen der Besucher. Zugleich feiert Haass Jubiläum – seit zehn Jahren gibt es nun seine Reihe „Herzensangelegenheiten“. Anmeldung erbeten unter 0621/42 44 26 8 oder per E-Mail: sek.kar@theresienkrankenhaus.de. pwr

Montag, 18.03.2019