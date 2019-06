Beeren in Hülle und Fülle bieten derzeit die Markthändler an – genau die richtige Zeit, um diese fruchtigen Sommerschätze ins Glas zu packen und vielleicht auch an kalten Tagen noch als Marmelade oder Gelee davon zu naschen: Daher werden am Samstag, 29. Juni, die Meisterinnen der Hauswirtschaft vom DHB-Netzwerk Haushalt Mannheim, früher bekannt als Hausfrauenverband, wieder mit einem Aktionsstand auf dem Wochenmarkt in G 1 sein. Dort bieten sie in Zusammenarbeit mit den Markthändlern von 9 bis 14 Uhr Tipps rund ums Einkochen, Rezeptbroschüren und natürlich auch Kostproben. Ab 10 Uhr wird vor Ort Fruchtaufstrich zubereitet. Dabei kann man den Meisterinnen in den Kochtopf schauen, wichtige Tipps oder gleich fertige Fruchtaufstriche mit nach Hause nehmen. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.06.2019