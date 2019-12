Tipps und Infos für Hundefreunde

Wie hilft man Bello und Paul durch die laute Silvesternacht? Welche speziellen Bedürfnisse haben graue Schnauzen – und wie läuft ein Wesenstest für Listenhunde ab? Das sind Themen des neuen regionalen Hundemagazins „Pfötchen“. Es erscheint vierteljährlich im Verlag der Haas Media GmbH. Am Donnerstagabend ist das neue Heft im Medienzentrum in der Mannheimer Dudenstraße mit einer Release-Party gefeiert worden – ein paar Vierbeiner kamen auch.

Im Haushalt von „Pfötchen“-Erfinderin Swenja Knüttel leben zwei ungarische Hirtenhunde: der sechsjährige Indigo und die zweijährige Jala. Sie vermisste ein Magazin auf dem Markt, das den Schwerpunkt auf regionale Geschichten legt und fand mit der Haas Gruppe einen starken Partner. Mediaberaterin und Projektleiterin Xenia Zimmermann ist ebenfalls Hundeexpertin. Den Kontakt stellte Hunde-Physiotherapeutin Ute Knobloch aus Edingen-Neckarhausen her.

Nächste Ausgabe im März

Ab dem heutigen Freitag, 6. Dezember, ist das 52 Seiten starke Heft zu haben. Michael Hollfelder, Geschäftsführer der Haas Media GmbH, ist vom neuen Produkt begeistert: „ein tolles Gemeinschaftsprodukt“ findet er. Das Heft soll vierteljährlich erscheinen, die nächste Ausgabe ist für März geplant.

„Ich finde es klasse, dass es jetzt eine eigene Hundezeitschrift für die Region gibt“, sagt Sigurd Hartlieb. Besonders gefällt dem Referatsleiter aus dem Ordnungsamt des Rhein-Neckar-Kreises der Themenschwerpunkt über die Wesensprüfung. Autorin Knüttel hat eine solchen Prüfung begleitet und eine Reportage darüber geschrieben. Die Wesensprüfungen fallen unter den Zuständigkeitsbereich Hartliebs. „Diese Art von Aufklärungsarbeit ist sehr wichtig“ findet er.

Was kommt am besten in den Napf und welches Auto ist besonders hundetauglich? Das sind weitere Themen der ersten Ausgabe. Ernste Angelegenheiten wie die Parasiten Giardien, die böse Durchfallerkrankungen verursachen können, finden ebenfalls Platz in der Zeitschrift.

