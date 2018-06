Tipps zum Umgang mit Schmerz

Anzeige

Die Klinik für Neurochirurgie erläutert an dem Tag zudem neurochirurgische Behandlungsmöglichkeiten bei Schmerzen und die Abteilung für Neurophysiologie zeigt, wie man Schmerzen messen kann. Außerdem stellt sich die Physiotherapie der UMM unter dem Motto „Krankengymnastik macht schmerzfrei“ mit Angeboten zum Mitmachen vor. Um 11 Uhr zeigt die Rückenschule der AOK Mannheim, wie rückengerechtes Bücken, Heben und Tragen funktioniert.

Auch telefonische Beratung

Eine Teilnahme an einer Studie mit Rückenschmerz-Patienten bietet das ZI an. Am dortigen Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie untersuchen Forscher in einer Studie den Einfluss von Lernen und Stress bei Patienten mit Rückenschmerzen.

Als bundesweiten Service richtet die Deutsche Schmerzgesellschaft an dem Aktionstag zudem eine Hotline unter Tel. 0800/ 1818 120 ein, an der rund 200 Schmerztherapeuten für Informationen zur Verfügung stehen. Bundesweit finden in rund 300 Einrichtungen Aktionen statt, an denen sich auch Apotheken und Pflegeeinrichtungen beteiligen.

