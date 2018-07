Tochter folgt dem Vater

Anzeige

Die würdigenden Worte gab es offenbar vorher, hinter verschlossenen Türen: Nur mit einem kurzen öffentlichen Fototermin ohne Dank vollzog die Stiftung Kunsthalle gestern Abend einen einschneidenden Wechsel. Manfred Fuchs, der bisher den Vorsitz des Stiftungsrats führte, scheidet aus dem Gremium aus. Zudem gab es zahlreiche weitere personelle Veränderungen.

Seit der Gründung 2012 stand Fuchs, Unternehmer und Ehrenbürger, an der Spitze der Stiftung, die als Bauherr des Neubaus fungierte. Er hat ihn mit all seiner Erfahrung und seiner Autorität maßgeblich vorangebracht – organisatorisch und finanziell, als Motor und Vermittler, als Spender und durch Gewinnung von Spendern. Viele sehen in ihm den Garanten dafür, dass die Kosten eingehalten wurden, auf Qualität und Zeitplan geachtet wurde.

Spendengelder der Stiftung Die Stiftung Kunsthalle war – überwiegend mit Spendenmitteln – Bauherr des Neubaus, hat ihn der Stadt geschenkt. Nun sollen für den laufenden Betrieb Spenden eingeworben werden. Ziel sind 1,2 Millionen Euro jährlich. Im Juni waren 755 000 Euro erreicht, jetzt sind es 850 000 Euro. „Es gibt noch eine Lücke, aber sie wird kleiner“, so Manfred Fuchs. pwr

„Aber jetzt muss es auch mal gut sein“, begründete Fuchs seinen – lange geplanten – Abschied. „Es war eine großartige Erfahrung. Ich sehe mit Befriedigung und Freude, dass ein wunderbarer Neubau entstanden und eingerichtet ist, aber jetzt ist meine Rolle abgeschlossen, meine Aufgabe zu Ende“, sagte er.