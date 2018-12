„Tod eines Menschen in Kauf genommen“

Nach der Urteilsverkündung blicken Oleg K. (31) und Damian H. (30) im Landgericht fast schon erleichtert zu ihren Anwälten. Denn was lange nach Haftstrafen wegen versuchten Mordes aussah, endet für die Männer mit dem Richterspruch von jeweils acht Jahren und zehn Monaten Gefängnisstrafe.

In ihren letzten Worten hatten die beiden Männer auf der Anklagebank in großen Teilen eingeräumt, den 40-jährigen Pascal S. am 12. Februar 2018 in Mannheim wegen Drogen und Geld mit einem Messer brutal attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt zu haben.

Süchtig nach Drogen

Dass Rauschmittel im Leben der Täter schon vor der Tat beileibe keine Nebenrolle spielten, stellte der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz unmissverständlich klar. Rackwitz zeichnete das Bild zweier Männer, die sich seit Jahren als Alkohol- und Drogenabhängige durchs Leben schlugen und ein von mehreren Haftstrafen gebeuteltes Leben führten. So dreht sich nach Überzeugung der Strafkammer bei den beiden vor zehn Monaten alles um die Frage, wo sie Drogen herbekommen könnten.

Damian H. hatte den obdachlos gewordenen Oleg K. kaum ein paar Tage in seiner Wohnung auf der Vogelstang aufgenommen, als die Rauschmittelreserven des 30-Jährigen zur Neige gehen. Da auch das Geld für neue Drogen fehlt, kommt K. auf die Idee, seinen Bekannten Pascal S. zu berauben, um so den Weg zur nächsten Dosis frei zu machen. Der psychotisch-schizophrene H. fragt laut Urteilsbegründung nicht lange nach und folgt seinem Komplizen in die Innenstadt.

Nahe des Nationaltheaters kommt es gegen 21 Uhr in der Wohnung von Pascal S. dann zur Tat. Oleg K. tritt die Tür ein und beginnt S. massiv zu bedrohen. Weil er fürchtet, dass sein späteres Opfer mit einer Gaspistole ausgerüstet ist, hat sich K. mit einem 25 Zentimeter langen Kampfmesser ausgerüstet, das zuerst durch die Lüfte zischt und dann einen Fernseher in Teile zerlegt.

Damian H. reicht das alles nicht. Mittlerweile in vollkommener Rage wirft er in „bemerkenswerter Aggressivität“ mit Möbelstücken um sich, schlägt mindestens einem von S.’ Freunden, die die Tat verfolgen, ins Gesicht und wagt die Probe aufs Exempel. Mit drohenden Worten („Willst du hier sterben?“) fordert er die Herausgabe eines wertvollen Laptops und rastet schließlich aus, als es dem 40-Jährigen gelingt, das Gerät eilends unter seinem Bett zu verstecken. Im Befehlston fordert H. das Messer von seinem Mittäter, kündigt seine Tat ein letztes Mal an („Ich stech’ dich ab!“) und holt schließlich zu einem „Stich von erheblicher Wucht“ aus, der Pascal S. die neunte Rippe bricht und zu einem Milzriss führt.

Durch eine Notoperation im Mannheimer Universitätsklinikum kann Pascal S. gerettet werden, „aber Sie haben den Tod eines Menschen mit ihrer Tat billigend in Kauf genommen“, wie Richter Rackwitz deutlich resümiert.

Fast regungslos verfolgen die beiden Angeklagten die mahnenden Worte des Richters. Während Rackwitz noch über die Flucht in der Straßenbahn und die prahlenden Worte der Räuber spricht, von denen schließlich auch ein zufällig anwesender Polizist mitbekommt, starren sie Löcher in die Luft. Die Kammer spricht schlussendlich ein Urteil wegen besonders schweren Raubs mit schwerer Körperverletzung aus.

Brutale Härte

Denn dass Oleg K. und Damian H. schließlich mit identischen Haftstrafen bedacht werden, macht der Vorsitzende gleich an mehreren Punkten fest. Zum einen sei es K. gewesen, der H. alkoholisiert und vom Cannabis berauscht zu der Tat angestiftet, das Messer im entscheidenden Moment aber auch aus der Hand gegeben habe. Zum anderen sei es H., der einerseits durch brutale Härte aufgefallen, aber andererseits durch erhebliche psychiatrische Probleme auch vorbelastet gewesen sei.

Die Verurteilung zu acht Jahren und zehn Monaten mitsamt der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt könnte für fast alle Beteiligten wie die entscheidende Chance auf ein zukünftig sauberes Leben mit neuen Perspektiven erscheinen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018