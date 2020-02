Tödlicher Unfall

Der 56-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Sportwagen. © Priebe

Ein Autofahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall im Stadtteil Fahrlach ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr der 56-Jährige gegen 15.35 Uhr mit seinem Sportwagen von der Schlachthofstraße nach links auf die B 36 in Richtung Neuhermsheim. Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor er die Kontrolle über seinen Sportwagen, weil er zu schnell unterwegs war, geriet in die Böschung und kollidierte mit einem Metallgeländer. Das Auto blieb auf der Seite liegen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer noch am Unfallort.

Gaffer sorgen für Behinderungen

Unbeteiligte wurden nicht verletzt. Der Unfallwagen wurde sichergestellt, Fachleute prüfen jetzt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Ludwigshafener Straße war in Richtung Neuhermsheim bis etwa 17.30 Uhr gesperrt. Während des Einsatzes sorgten Gaffer auf der Gegenfahrbahn für Behinderungen. Sie erwarten nun eine Anzeige. pol/kpl

Video Lokales Mannheim: Autofahrer kommt bei Unfall ums Leben - 01:02 Mannheim, 09.02.2020: Ein Autofahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der B36 in Mannheim ums Leben gekommen. Mannheim, 09.02.2020: Ein Autofahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der B36 in Mannheim ums Leben gekommen.

Info: Video und Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.02.2020