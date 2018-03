Tötung nach Trinkgelage

Anzeige

Wegen Mordes an einem 27-Jährigen in der Schwetzingerstadt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 44-jährigen Mann erhoben. Die 33-jährige Lebensgefährtin des Angeklagten wird des Totschlags beschuldigt. In der Wohnung der Frau war es am 4. August 2017 unter Drogen- und Alkoholeinfluss zu Auseinandersetzungen zwischen den mutmaßlichen Tätern und dem 27-Jährigen gekommen. Das Opfer soll Suizidabsichten geäußert haben, worauf der 44-Jährige seiner Lebensgefährtin eingeredet haben soll, der 27-Jährige würde die beiden vor seinem Selbstmord töten. Daraufhin kam es laut Staatsanwalt zu Streitigkeiten zwischen den mutmaßlichen Tätern und dem Opfer. Der 27-Jährige soll darauf gefesselt und geknebelt worden sein, an dieser Knebelung sei das Opfer gestorben. Zunächst habe das Paar den Notarzt angerufen, sich dann aber in Widersprüche verstrickt, so die Anklage. Da die 33-Jährige an einer psychischen Erkrankung gelitten haben solle, sei ihre Schuldfähigkeit möglicherweise aufgehoben. Sie befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung. Ihr Partner wird des Mordes aus niedrigen Beweggründen angeklagt. man/po