Tötung von Gabriel V. in Mannheim - Anklage wegen Mordes gegen 33-Jährigen

Mannheim.Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 33-jährigen Mann Anklage wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie gewerbsmäßigen Diebstahls und Unterschlagung erhoben. Der Iraker soll im Juli den 35-jährigen Gabriel V. in dessen Wohnung in der Neckarstadt-West getötet haben.

Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, soll sich der 33-Jährige am Nachmittag des 7. Juli in die Wohnung des Opfers begeben und dabei beabsichtigt haben, dort zu übernachten. Als ihm Gabriel V. mitteilte, dass dies entgegen einer vorherigen Absprache doch nicht möglich sei, soll der Angeschuldigte aus Verärgerung hierüber eine ungeöffnete Sektflasche genommen und Gabriel V. mit voller Wucht gegen die linke Kopfseite geschlagen haben. Der 35-Jährige soll dadurch schwerste Kopfverletzungen erlitten haben.

Der Begeschuldigte soll sich dann zur Tötung seines Opfers entschlossen haben, um eine Entdeckung der vorangegangenen Körperverletzung zu verdecken. Zudem soll er insbesondere beabsichtigt haben, seinem Opfer dabei erhebliche Schmerzen und Qualen zu bereiten. So soll der Angeschuldigte wiederholt wuchtige Schläge mit der Flasche gegen den Kopf des Opfers geführt haben, bis dieses zu Boden ging.

Bei den letzten Schlägen mit der Sektflasche, bei denen Gabriel V. bereits am Boden lag, soll der Angeschuldigte zwischen den einzelnen Schlägen jeweils kurze Zeit zugewartet haben, um das Leiden des 35-Jährigen zu verlängern und den Todeseintritt hinauszuzögern. Gabriel V. verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch in seiner Wohnung.

Im Anschluss an die Tötung soll der Angeschuldigte die Wohnung von Gabriel V. durchsucht und dabei noch diesem gehörende Wertgegenstände, unter anderem einen Laptop, eine Soundbox und ein Mobiltelefon, mitgenommen haben.

Außerdem wird dem Verdächtigen vorgeworfen, im April in einem Drogeriemarkt in Ludwigshafen einen Ladendiebstahl begangen und dabei beabsichtigt haben, sich durch die Begehung von Diebstahlstaten eine fortlaufende Einnahmequelle zu verschaffen.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts hat nunmehr über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.

