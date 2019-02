Toiletten für alle gefordert

Die SPD fordert, dass in den Besuchertoiletten öffentlicher Einrichtungen auch eine Wickelmöglichkeit für Menschen mit Behinderungen berücksichtigt werden soll. Das hatten die Sozialdemokraten im Dezember beantragt. Jetzt hat die Verwaltung nach Angaben der Partei angekündigt, sie werde bei zukünftigen Neubauten Toiletten für alle einplanen und an zentralen Orten in der Stadt oder bei konkreten Bedarfen solche Toiletten prüfen. „Das ist eine gute Nachricht. Denn Toiletten für alle ermöglichen Menschen mit schweren Behinderungen mehr Teilhabe am öffentlichen Leben. Sie sind für sie ein wichtiger Beitrag zu mehr Lebensqualität“, schreibt Stadträtin Marianne Bade in einer Mitteilung. „Das gilt für den Neubau der Stadtbibliothek genauso wie für den Luisenpark, wo im Neubau des Freizeithauses eine Toilette für alle entstehen wird“, so Ralf Eisenhauer von der SPD. „Auch für den Herzogenriedpark wollen wir eine schnelle Lösung. Wir hoffen, dass sich andere öffentliche und private Einrichtungen anschließen“, sagt er. red

