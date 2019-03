Toleranz und Vielfalt

Noch bis zum Abschlussfest im Juli steht das Kinderbuch „Kikeri – was?“ im Mittelpunkt vieler Termine für Kindertageseinrichtungen, Schulklassen, Eltern und Kinder in der Stadtbibliothek. Morgen, 30. März, 12 Uhr, wird in der Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus, N 3, 4, die Geschichte in Spanisch und Deutsch vorgelesen, um 14 Uhr findet dort die italienisch-deutsche Vorlesestunde statt.

Als Comedian Bülent Ceylan vergangenes Jahr beim Deutschen Lesepreis mit dem erstmals vergebenen Sonderpreis der Commerzbank-Stiftung für prominentes Engagement geehrt wurde, stiftete er das Preisgeld von 2500 Euro der Stadtbibliothek für das Projekt „Eine Stadt liest ein Kinderbuch“. Für die Aktion wurde „Kikeri – was?“ von Lena Hesse ausgewählt, das die Themen Toleranz und Sprachenvielfalt auf kindgerechte Weise darstellt. Angehende Erzieher der IB Medizinischen Akademie (Janderstraße 4) beschäftigen sich seit Wochen mit dem Buch und präsentieren die Geschichte beim „Tag der offenen Tür“ morgen ab 10 Uhr, als Erzähltheater. baum/zg

