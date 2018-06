Tore zählen genauso wie faire Gesten

Konzentrierte Duelle auf dem Lindenhöfer Pfalzplatz: Dort spielten jetzt 14 Teams die Mannheimer Weltmeisterkrone untereinander aus – dabei gab es einige Sonderregeln zu beachten. © Mer

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mag sich mit einem unrühmlichen 0:2 gegen Südkorea aus der WM verabschiedet haben - auf dem Lindenhof kann an das an diesem hitzigen Nachmittag niemanden beeindrucken. Denn wenn 14 Teams bei der Mannheimer Straßenfußball-WM am Finaltag um die Krone der Quadratestadt kämpfen, herrscht am Jugendtreff auf dem Pfalzplatz Turnierstimmung par excellence. Die

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3703 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018