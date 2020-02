Torhaus für Jugendliche

Ins neue Torhaus ziehen Jugendliche mit Problemen ein. © Keiper

Das Torhaus des Kinder- und Jugendhilfezentrums Wespinstift auf Franklin ist am Montag offiziell eröffnet worden. Dort werden in zwei Wohngruppen je sechs Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren untergebracht, die psychische Probleme haben und intensiv betreut werden. Andrea Knerr, Pädagogische Leitung, erklärte in ihrer Rede vor rund 50 geladenen Gästen, die Mädchengruppe sei bereits eingezogen, die Jungengruppe jedoch noch nicht. Grund sei der Fachkräftemangel.

Die beiden Gruppen sind baulich getrennt in dem Gebäude untergebracht, es hat 800 Quadratmeter Nutzfläche und kostete 3,2 Millionen Euro. Den Namen Torhaus trägt das Haus, weil es torförmig über die „Europa-Achse“ gebaut wurde. Diese ist sozusagen ein in die Länge gezogener öffentlicher Platz, der das gesamte Quartier verbindet.

Mit Ganztagsschule

Das Wespinstift besteht seit 127 Jahren, die Einrichtung betreibt in Mannheim unter anderem stationäre Wohngruppen, sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppen, ein Kinderhaus sowie auf der Vogel-stang eine Ganztagsschule.

Wie Knerr in ihrer Ansprache erläuterte, setzte 1998 der damalige Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit (ZI) eine Arbeitsgruppe ein. Die erstellte ein Konzept für Kinder und Jugendliche, die von seelischer Behinderung betroffen oder bedroht sind. Dies wurde im Jahr 2000 umgesetzt. 2008 folgte eine zweite Gruppe – allerdings jeweils nur bis zum Alter von zwölf Jahren, danach wurden die Jugendlichen zum Teil weit außerhalb von Mannheim untergebracht. Laut Knerr konnten die Kinder nicht immer in ihr häusliches Umfeld zurück.

Bürgermeister Dirk Grunert freute sich, dass nun die „Versorgungslücke“ in der Stadt geschlossen werde. Ralf Schäfer, Leiter Soziale Dienste des Jugend- und Gesundheitsamtes, erklärte, dass den jungen Menschen so ein „sicheres Umfeld, Struktur und verlässliche Bezugspersonen“ geboten würden. Das Ziel sei – soweit möglich – eine Integration in ihre jeweiligen Familien.

