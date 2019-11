Torten-Sally schmückt Weihnachtsbaum

Mannheim.Wenn sie an der Rührmaschine steht, schaut die Welt zu. Mehr als 1,5 Millionen Menschen folgen Saliha „Sally“ Özcan auf ihrem Youtube-Kanal „Sallys Welt“ im Internet, wenn sie Kuchen in der Form einer Colaflasche backt. Dass Sally aus dem „Ländle“ kommt, ist in ihren Videos schwer zu überhören.

Am Freitag besuchte die 31-Jährige das Quartier Q 6/Q 7 um einen Weihnachtsbaum zu schmücken

...