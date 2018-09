Totalausfall auf einigen Feldern

Wochenlange Trockenheit, tagelang kein Regen. Darunter litten Pflanzen und Landwirtschaft. Allein beim Getreide sei die Ernte auf dem Guckertshof um 15 bis 20 Prozent gesunken, so Bauer Wolfgang Guckert. Bei den Früchten sei der Verlust teilweise noch höher. „Auf manchen Maisfeldern haben wir sogar einen Totalausfall.“

Laut seiner Schilderung kommen statt dem ausgebliebenen Regenwasser vermehrt die Beregnungsanlagen zum Einsatz. Da die Fläche zu groß sei, könne auf diese Weise keine gleichmäßige Bewässerung stattfinden. Falle dann doch mal etwas Regen vom Himmel, so sei das „weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein“. Dadurch ergebe sich ein „erheblicher Mehraufwand“ in Bezug auf Arbeit und Kosten. Allein 250 bis 300 Euro würden täglich für den Diesel der Bewässerungspumpe anfallen, erklärt er. Auch die Arbeitskräfte seien an ihren Grenzen.

Doch auch in Zukunft hat die Trockenheit markante Auswirkungen. Aufgrund der Hitze sei in diesem Jahr „keine Bodenbearbeitung möglich“, so Guckert. Da der Untergrund zu trocken sei, würden die Samen nicht richtig aufkeimen und kaputtgehen. Die geplante Rapssaat sei deswegen jetzt schon im Verzug. Demzufolge wirke sich das auch auf die Ernte im nächsten Jahr aus. Was da noch alles komme, „muss uns Sorgen machen“, bilanziert der Landwirt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018