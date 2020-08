Touren in den Hafen

Der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur plant wegen großer Nachfrage drei Zusatztermine für seine Indusriehafen-Fahrten. Die Touren sind jeweils freitags am 4. September um 18 Uhr, am 18. September um 17.30 Uhr sowie am 2. Oktober um 17.30 Uhr. An Bord der „Kurpfalz“ geht es von der Liegestelle an der Kurpfalzbrücke auf dem Neckar bis zur Kammerschleuse, die in den Industriehafen leitet. Viele Firmen hier haben eine über 100 Jahre lange Tradition.

Dazu erzählen die Moderatoren des Vereins die Geschichte vieler Betriebe. Weiter geht’s auf dem Altrhein mit seinen alt eingesessenen Industriebetrieben zwischen „Spiggl“ und „Zellstoff“. Bei Sonnenuntergang faszinieren die Lichter der BASF die Passagiere, ehe es über Rhein und „Neckar-Spitz“ zurück zur Anlegestelle an der Kurpfalzbrücke geht. Der Karten-Vorverkauf läuft über die Tourist-Info Mannheim und Ludwigshafen oder direkt über das Schiff im Internet unter bit.ly/3jqZIPH. scho

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.08.2020