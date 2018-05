Anzeige

Eine 87-jährige französische Touristin ist am Mittwochnachmittag vom Anlegesteg eines Passagierschiffs in der Rheinkaistraße ins Wasser gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich die Frau beim Sturz schwer am Kopf und konnte trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen nicht gerettet werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. (mica/pol/dpa)