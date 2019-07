Traditionelle Musik auf der Bühne im Eintanzhaus

World Beats, Jazz und klassische nordindische Musik: Darauf können sich die Zuschauer beim Konzert der Band Neckarganga im Eintanzhaus freuen. Für den Auftritt am Sonntag, 14. Juli, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) verlost der „MM“ drei Mal zwei Karten. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Eintanzhaus“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen zu dieser Zeit auch erreichbar sein. Wer seine Karten sicher haben will, kann sie zum Preis von zwölf (ermäßigt sechs) Euro kaufen. Tickets gibt es unter anderem im Internet unter der Adresse eintanzhaus.de. tge

