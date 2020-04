„Trag sie aus Fremdschutz“

Nutzer in sozialen Medien, wie auf Facebook, diskutieren eifrig über die neue Maskenpflicht. Während die einen glauben, dass das Maskentragen sogar schädlich ist, sprechen sich andere entschieden dafür aus. Wir haben die stärksten Meinungen zusammengetragen.

Für Nutzerin Claudia Schmid ändert sich durch die Maskenpflicht nichts, wie sie schreibt: „Ich trage seit einer Weile Schutz. Wenn es mich unterwegs daran erinnert, dass etwas anders ist als sonst, ich also Abstand halten soll, und mich dabei unterstützt, unterwegs nicht ständig die Pfoten im Gesicht zu haben, ist es das Tragen schon wert. Wir müssen solidarisch zusammenhalten.“ Ihr Kommentar kommt bei den anderen Nutzern gut an, jedoch gibt es auch gegenteilige Meinungen, etwa die von Wolf Gab: „Er [der Schutz, Anm. der Redaktion] durchfeuchtet schon nach einigen Minuten, wodurch Viren dann in der Maske festsitzen. Zudem fasst man sich durch die Maske häufiger ins Gesicht.“

Gesundheitliche Bedenken

Einige Nutzer äußern gesundheitliche Bedenken zum obligatorischen Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske, etwa Sascha Dorweiler: „Die Maske macht euch nur noch angreifbarer, weil die Lunge frische Luft braucht und die kann die Maske nicht geben.“ Claudia Zähringer antwortet darauf: „Sie müssen die Maske ja nicht 24 Stunden tragen, sondern nur beim Einkaufen und im Nahverkehr (...) das sollte ohne größere Lungenschädigungen bei jedem klappen.“ Auch Lena Marie antwortet auf Dorweilers Kommentar und argumentiert für die Maskenpflicht: „Du trägst dieses Ding aber aus Fremdschutz. Wenn du dich selbst krank fühlst und deine Atemluft vermehrt rückatmest durch die Maske, hast du so oder so daheim zu bleiben. Wenn Menschen hastig aneinander vorbeilaufen, wirbelt sich Luft auf. Da reichen dann auch keine zwei Meter mehr. Das Ding hat durchaus Sinn.“

Auch über die Verfügbarkeit von Schutzmasken wird diskutiert. „Jetzt ist es aber mal gut. In fast allen Apotheken gibt es Masken. Und meine Güte, das wird man sich noch leisten können“, schimpft Nutzerin Andrea B. Canter. Andere Nutzer bemängeln jedoch, dass es in Apotheken in ihrer Nähe keine Schutzmasken mehr gäbe. Marion Steyer fordert daraufhin, wie viele andere Nutzer, dass die Schutzmasken kostenlos bereitgestellt werden sollen: „Wenn es Pflicht wird, muss es kostenlos sein. Ich zahle doch nicht für etwas, was die Regierung von Baden-Württemberg vorgibt.“ Ingrid Brenneis weist darauf hin, dass man auch Alltagsgegenstände als Mund-Nasen-Schutz zweckentfremden kann. „Es geht darum, Mund und Nase zu bedecken, ein Halstuch würde auch ausreichen.“ „Keine Panik.“, beschwichtigt sie in der hitzigen Diskussion. Diena Stolzenberger hat sich einen Mundschutz aus einem BH gebastelt und zeigt in den Facebook-Kommentaren unter dem Artikel des „Mannheimer Morgen“ ein Foto davon. „Einfach selber gemacht und Geld gespart. Sieht zwar komisch aus, aber das ist mir egal“, schreibt sie. Christine Ostmann spannt einen Bogen zu einem der Top-Diskussionsthemen vom Beginn der Coronakrise: „Jetzt hat das gehamsterte Klopapier einen Zweck. Einfach um den Kopf wickeln“, empfiehlt sie, mit einem lachenden Smiley versehen. julb

