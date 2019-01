Tragischer Tod einer Sängerin

„Leuchtende Liebe – lachender Tod“ ist ein Vortragsabend zum 125. Geburtstag der Sopranistin Gertrud Bindernagel (1894-1932) betitelt, zu dem der Richard-Wagner-Verband gemeinsam mit den Reiss-Engelhorn-Museen einlädt. Die dramatische Sopranistin war von 1927 bis 1931 am Nationaltheater engagiert und hat in dieser relativ kurzen Zeit einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Vielleicht auch wegen ihres tragischen Todes: Ihr Ehemann erschoss sie 1932 nach einer Aufführung in Berlin. Am Mittwoch, 30. Januar, erinnert um 20 Uhr Alexander Wischniewski vom Nationaltheater an die außergewöhnliche Künstlerin – von ihrer Ausbildung bis zu ihren großen dramatischen Rollen. Außerdem lenkt er den Blick auf ihr nicht weniger dramatisches Privatleben. Zahlreiche Musikbeispiele bereichern den Vortrag im Florian-Waldeck-Saal im Zeughaus C 5. pwr

