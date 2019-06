Trainieren im Licht des Vollmondes

Kostenlos und ohne Anmeldung gemeinsam Sport treiben – diese Möglichkeit haben seit April wieder alle sportbegeisterten Mannheimer bei „Sport im Park“. Das Angebot des Fachbereichs Sport und Freizeit wird nach Mitteilung der Stadt, wie bereits in den vergangenen Jahren, sehr gut und mit viel Begeisterung angenommen.

Weil auch das Wetter sich für die Open-Air-Veranstaltung immer mehr von der besseren Seite zeigt, sind jetzt wieder die zahlreichen und zum Teil auch neuen „Sport im Park – Specials“ an der Reihe. Bei „Aktiv in der Neckarstadt“ wird es auf der Aktionsfläche „ALTER“ sportlich. An den Samstagen 22. und 29. Juni sowie am 13. Juli findet Fitness Aeorbic statt, und am Samstag, 27. Juli, steht ein „BlackRoll Workout“ an. Die Kurse dauern jeweils von 12 bis 13 Uhr.

Ebenfalls wieder zurück ist das beliebte „Pilates bei Vollmond“-Special. Am Dienstag, 16. Juli, um 21 Uhr, treffen sich Mondanbeter und Pilates-Begeisterte im Unteren Luisenpark. Sich von einem stressigen Arbeitstag erholen und neue Energie für den Rest der Woche zu tanken ist die Maxime.

Pilates ist ein ganzheitliches Trainingskonzept, das Kraft- und Beweglichkeits-Elemente mit einer bewussten Atmung und dem Fokus auf das Körperzentrum verbindet. Dadurch wird das Zusammenspiel von Körper und Geist geschult, wodurch Körperhaltung und -wahrnehmung verbessert werden. Es wird empfohlen, eine Unterlage wie Matte oder Handtuch mitzubringen.

Kostenloses Angebot

Diese Specials sind, wie alle „Sport im Park“- Angebote, kostenlos und unverbindlich. Sie richten sich an alle Mannheimer. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei schlechtem Wetter wird vor Ort kurzfristig darüber entschieden, ob die Kurse stattfinden. „Sport im Park“ ist eine Veranstaltungsreihe der Stadt Mannheim und bietet ein breitgefächertes Sportangebot. Wer die Lust am Sport entdeckt, ist eingeladen, auch das regelmäßige Angebot von Sport im Park zu besuchen. Informationen gibt es auf Facebook unter dem Stichwort „Sport im Park Mannheim“ oder beim städtischen Fachbereich Sport und Freizeit unter www.mannheim.de/sportimpark oder 0621/2 93 40 04. red

