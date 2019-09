Training auf E-Tretrollern

In vielen deutschen Großstädten gehören E-Tretroller bereits zum Alltagsbild. Seit einigen Wochen kurven auch die ersten von ihnen durch Mannheim – und sorgen mitunter für Aufregung. Zwar gelten die Gefährte als praktische und umweltschonende Ergänzung zu konventionellen Verkehrsmitteln, aber eben auch als Sicherheitsrisiko für die Fahrer selbst und andere Verkehrsteilnehmer. Deswegen bieten die MVV und das Quartier Q 6/Q 7 ein spezielles Fahrtraining für die E-Tretroller an. Am kommenden Wochenende startet die Aktion.

„Wir wollen aufklären, die Akzeptanz erhöhen und eine Polarisierung verhindern“, sagt Ralf Klöpfer, Vorstandsmitglied bei der MVV. „Uns geht es darum, eine sinnvolle Gesamtlösung anzubieten.“ Ähnlich blickt auch Achim Ihrig auf die E-Tretroller, die momentan überall in der Innenstadt zu sehen sind: „Wir müssen uns dem Thema stellen und es praktisch umsetzen.“ Ihrig ist Mitglied der Geschäftsleitung der Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe. Das Mannheimer Familienunternehmen betreibt Q 6/Q 7 und stellt für das Fahrtraining die Fläche im ersten Obergeschoss von Q 7 zur Verfügung. „E-Scooter sind aus einer Großstadt wie Mannheim nicht wegzudenken“, meint Ihrig.

Am Mittwoch sah der Parcours für das E-Tretroller-Fahrtraining noch etwas lückenhaft aus, aber bis zur Eröffnung an diesem Freitag soll sich noch einiges tun. Dann kann der Hindernis-Parcours von 14 bis 18 Uhr mit den Rollern der Firma Tier befahren werden. Natürlich liegen auch Helme bereit. Weitere Möglichkeiten zur Probefahrt gibt es an den drei darauf folgenden Samstagen, 7., 14. und 21. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Bald ab 6 Uhr im Einsatz?

„Spaß und Sicherheit schließen sich nicht aus“, sagt Ralf Klöpfer zu dem Konzept. Denn neben der Möglichkeit, seine Fahrtüchtigkeit zu testen, sind auch Vertreter der MVV und von Tier vor Ort, um aufzuklären und zu informieren – nicht nur über Mobilität, sondern auch über erneuerbare Energien und Klimaschutz. Außerdem gibt es Gewinnspiele und Mitmachangebote. „Unsere Sicherheitstrainings werden mittlerweile in fast allen deutschen Großstädten angeboten“, sagt Haris Matkovic von Tier. Dass die Unfallstatistiken der E-Tretroller mit denen konventioneller Verkehrsmittel vergleichbar seien, wertet Matkovic als Erfolg. Häufig kritisiert wird, dass die Fahrer mit ihren Rollern Fußgänger gefährden oder dass die Gefährte am Ziel verkehrswidrig abgestellt werden. Deswegen sind die E-Tretroller gedrosselt und mit maximal 20 Stundenkilometern unterwegs. Auch über Parkverbotszonen wird diskutiert.

In Mannheim befindet sich das Konzept des Unternehmens noch in der Testphase. Momentan gibt es sogenannte Drop-off-Points im Jungbusch, in den Quadraten und in der Neckarstadt. Dort werden die Gefährte mit einer Reichweite von etwa 40 Kilometern jeden Morgen frisch mit Strom aufgeladen bereitgestellt und können mit einer Smartphone-App freigeschaltet werden. Die meisten Fahrten, führt der Tier-Vertreter aus, gehen zwei bis drei Kilometer weit und dauern im Schnitt 15 bis 20 Minuten. Eine Minute kostet 15 Cent plus 1 Euro Startgebühr pro Fahrt. Derzeit bietet Tier in Mannheim rund 500, in Heidelberg etwa 400 und in Ludwigshafen gut 100 der Roller an.

„Wir kooperieren eng mit der Polizei“, sagt Matkovic. Außerdem sorge sein Team dafür, das die GPS-gekoppelten Roller jeden Abend eingesammelt werden. Nachtfahrten bleiben vorerst verboten. Deswegen sind die Elektrogefährte an Werktagen zwischen 23 und 8 Uhr sowie an Wochenenden von 24 bis 9 Uhr gesperrt. Nach der Testphase sollen sie ab 6 Uhr morgens genutzt werden können, um vor allem Berufspendler anzusprechen. „Die E-Scooter ergänzen sinnvoll das Portfolio im Straßenverkehr“, meint Ralf Klöpfer. „Man muss einfach offen für neue Konzepte sein.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.09.2019