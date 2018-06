Training mit dem Kajak-Weltmeister

Anzeige

Es ist recht kühl an diesem Nachmittag, immer wieder schieben sich Wolken vor die Sonne. Doch das hält die 16 Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren, die zum Wassersportverein (WSV) Mannheim-Sandhofen an den Altrhein gekommen sind, nicht davon ab, mutig in die Boote zu steigen. Sie machen das alle zum ersten Mal, unterstützt werden sie von Max Lemke, Weltmeister und Vize-Europameister im Viererkajak, dessen Stützpunkttrainer Volker Lambeck und Trainerin Gabi Knoll.

Nachdem Lemke den Kindern vorgeführt hat, wie schnell man mit dem Kanu durch das Wasser sausen kann, ist die Lust groß, es selbst einmal zu versuchen. Von Volker Lambeck bekommen sie die Technik gezeigt. Bald paddeln sie kreuz und quer über den Altrhein. Nicht nur einmal landen sie dabei im Wasser, sitzen aber schnell wieder im Boot für die nächste Runde. Ein besonderer Höhepunkt ist der Vierer, in dem die Kinder zusammen mit Lemke und seinem Trainingspartner Björn Barthel fahren dürfen.

Das Programm KinderHelden ist ein Mentoring-Programm, das Kindern mit erschwerten Startbedingungen erwachsene Mentoren als Lern- und Freizeitbegleiter zur Seite stellt. Die Kinder und ihre Mentoren treffen sich zwei bis drei Stunden pro Woche zum Lernen oder für Unternehmungen. Die Freizeitaktivitäten sollen möglichst wenig kosten. Durch Kooperationen mit verschiedenen Einrichtungen bekommen KinderHelden häufig zu günstigeren Preisen oder kostenlos Eintritt. Die KinderHelden suchen Mentoren. Weitere Informationen und Bewerbungsformulare unter www.kinderhelden.info

„Ängste überwinden“

Organisiert wurde das Schnuppertraining von Anja Siegert, Projektleiterin für das Team Tokio der Metropolregion Rhein-Neckar, vom Olympiastützpunkt Heidelberg. Die Kooperation mit den KinderHelden soll den Jungen und Mädchen verschiedene olympische Sportarten vorstellen, sie aber vor allem mit Rollenvorbildern bekannt machen und ihren Glauben an sich selbst stärken. „Im Februar haben wir ein Schwimmtraining mit Spitzenschwimmern organisiert. Manche haben da ihr Seepferdchen gemacht. Es ist schön zu sehen, wie die Kinder ihre Ängste überwinden und dann Erfolg haben“, so Siegert. „Und heute trainieren sie mit einem Weltmeister draußen in der Natur, besser geht’s ja nicht.“