„Es hat schon sehr geschmerzt, dass die deutsche Mannschaft so früh ausgeschieden ist“, sagt Manuela Habermann. Aber trotzdem dreht sich auf dem Gelände ihrer Hundeschule „Hunde-Nachhilfe“ auf dem Franklin-Gelände in Käfertal weiterhin alles um das Thema Fußball-Weltmeisterschaft. „Damit es Mensch und Hund nicht langweilig wird beim Training, bin ich immer auf der Suche nach neuen Ideen. Und da die meisten unserer Hunde Bälle ja sehr mögen und trotzdem in die Hundeschule gehen, machen wir momentan Übungen passend zur WM“, so die Hundetrainerin.

Auf der 2500 Quadratmeter großen, eingezäumten Übungsfläche stehen deshalb neben einem Tor mehrere Pylonen mit Deutschlandflagge, auf der Rasenfläche liegen in größeren Abständen Fußbälle. „Hier geht es zum Beispiel darum, dass die Hunde gemeinsam mit ihrem Besitzer Slalom um die Bälle laufen, ohne diese aufzunehmen. Auch wenn sie das gerne tun würden.“ Dass das auch bei einem ballvernarrten Hund funktioniert, führt der zwölf Monate alte Australian Shepherd-Rüde Nero vor. Konzentriert, den Blick immer auf sein Frauchen gerichtet, umrundet er die ausgelegten Bälle.

Hunde-Nachhilfe Die Hundeschule von Manuela Habermann auf Franklin in Käfertal bietet unter anderem Welpenkurse, Training zum Grundgehorsam oder Kind-Hund-Kurse an. Neben Hunden hat die zertifizierte Trainerin auch schon mit Hühnern, Mini-Schweinen, Mäusen, Frettchen und Schafen per Klickertraining gearbeitet. Das Klickgeräusch dient dazu, erwünschte Verhaltensweisen bei einem Tier zu verstärken. Informationen unter hunde-nachhilfe.de oder tel. unter 0163/910 99 10.

Impulskontrolle üben

Zum Üben der sogenannten Impulskontrolle ist unter anderem das aufgebaute Tor geeignet. Schießt ein Mensch mit einem Ball darauf, soll der Hund eben nicht hinterherrennen, sondern sitzenbleiben. Das ist insbesondere wichtig für Hunde, die stark auf Bewegungsreize reagieren. Vorbildlich ist hier unter anderem Rottweiler Tequila. Immerhin 50 Kilogramm wiegt der vierjährige Rüde. Damit könnte er sein zierliches Frauchen Anke Rapp mit Leichtigkeit durch die Gegend ziehen, wäre er nicht so gut erzogen. Den Hundeführerschein hat Tequila deshalb mit Bravour bestanden. Ein weiterer Bestandteil des WM-Trainings ist das langsame Heranführen der Tiere an ungewohnte Geräusche wie Klatschen oder Jubeln. „Die Hunde sollen ja beim gemeinsamen Fußballgucken ihrer Menschen entspannt bleiben und nicht verängstigt werden“, so Habermann.