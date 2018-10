Training zeigt Schwachstellen

„Ein Moloch ist das hier“, seufzte ein Feuerwehrmann, „Der Funk ist eine Katastrophe“, schimpfte ein Sanitäter. Viele kleine Probleme offenbarte eine Großübung von Feuerwehr und Rettungsdiensten am Samstag im Universitätsklinikum auf der gerade renovierten und daher eigentlich leeren Kinder-Intensivstation 30-4.

Ein Feuer in der Teeküche, dadurch kräftige Rauchentwicklung – so das angenommene Szenario. Disconebel löst auch tatsächlich die Brandmeldeanlage aus, es piepst und blinkt. „Wir haben zehn Patienten, davon fünf beatmet, davon drei kritisch krank“, zählt ein Arzt ganz nervös den Feuerwehrleuten auf, „bei jedem Patient ist eine Pflegekraft, aber wir haben auch Verwandte da, Eltern“. Deren Zahl ist unklar.

Funk-Probleme

Chefärzte, Oberärzte, Geschäftsleitung, Haustechnik – nach einem festen Plan werden alle wichtigen Personen alarmiert, noch während die Feuerwehr anrückt. Das dauert länger als gedacht. Die Einsatzkräfte fahren erst die Pforte mit der zentralen Brandmeldenlage an, dann das betroffene Haus und dort das Bedienfeld, wo der ausgelöste Melder angezeigt wird. „Das kostet Minuten“, stellt Mike Klotz, Übungsbeobachter der Ausbildungsabteilung der Feuerwehr, schnell fest, während seine Kameraden unter Atemschutz auf die verrauchte Station gehen.

Sie rollen Schläuche aus, legen zudem – zur eigenen Orientierung – Leinen, an denen sie sich entlanghangeln, löschen. Elektrolüfter helfen, den Qualm aus der Station zu drücken, damit die kleinen Patienten (gespielt von der Kinderfeuerwehr) evakuiert werden können. „Im Ernstfall wäre hier alles stockfinster, richtiger Rauch ist dunkel, der würde alles verrußen, in die Zimmer eindringen, denn die Türen sind nicht rauchgeschützt“, stellt Klotz fest.

Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Schmitt ruft per Funk vergeblich seinen Zugführer, einen Fahrzeugführer – er dringt nicht durch den Beton, denn die Gebäudefunkanlage deckt nicht alle Kanäle ab. „Um so etwas zu merken, machen wir das – es ist die erste große Übung im Klinikum seit vielen Jahren“, so Klotz.

Prompt fahren alle Feuerwehrfahrzeuge an eine Stelle und blockieren sich gegenseitig, aber der Einsatzleitwagen der Rettungsdienste parkt auf einer anderen Seite als die Feuerwehr. Von „Problemen in der internen Kommunikation“ spricht Schmitt in seiner Bilanz. „Es ist halt ein sehr komplexes Areal“, so der Einsatzleiter. Man müsse „gegenseitige Absprachen“ optimieren. Die Übung sei realistisch gewesen und habe gezeigt, welch „große Herausforderung“ es für alle darstelle, auf einer verrauchten Station die richtigen Prioritäten zu setzen. Von Problemen in der Kommunikation spricht ebenso Herwin Hadameck, Einsatzleiter Rettungsdienst. Der Rettungsdienst habe auch keine speziellen Beatmungsgeräte für Kinder dabei. Letztlich habe es aber doch „gut geklappt“, dennoch „hoffen wir, dass das nie passiert“, so Hadameck.

500 Sandsäcke verbaut

Auch am m MVV Hochhaus wird geübt. Hier trainiert das Technische Hilfswerk (THW) den Kampf gegen Hochwasser, denn das würde ab einem Neckar-Pegelstand von 10,14 Metern über die Parkpalette, die das erste Bollwerk darstellt, eindringen und die MVV-Räume bedrohen. Zwar übt der Energiekonzern regelmäßig die Montage seiner 60 Meter langen Hochwasser-Schutzwand aus Aluminiumteilen. MVV-Mitarbeiter Matthias Weiser, seit drei Jahren beim THW engagiert, hatte aber die Idee, diesmal zudem seine Kameraden einzubeziehen.

MVV-Auszubildende haben dazu vorher 300 Sandsäcke neu gefüllt, das THW bringt weitere 200 mit. Die Helfer bilden eine Kette, stapeln die Säcke vor den Hochwasser-Schutztüren, legen zusätzlich Folie aus und Fluten mit dicken Schläuchen die Konstruktion. „Es hat sich herausgestellt, dass nicht alle Türen dicht waren und man nachjustieren muss“, erklärt THW-Ortsbeauftragte Nicole Dudziak mit Blick auf die MVV, „aber dafür übt man das ja“.

