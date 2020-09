Transporter bleibt im Tunnel stecken

Der 46-jährige Fahrer eines Opel-Kastenwagens, der mit Schwung von der Bismarckstraße in die Tunnelstraße/Suezkanal in Richtung Lindenhof fuhr, schätzte am Mittwoch um 18.16 Uhr die Höhe seines Fahrzeugs falsch ein und blieb dort stecken. Der Tunnel ist nur für Fahrzeuge mit einer Gesamthöhe von 2,80 Meter zugelassen. Bei dem Unfall wurde nach Angaben der Polizei das Dach abgerissen. Es hing hinter dem Fahrzeug über den Hecktüren. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug musste zunächst freigeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. red

