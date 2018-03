Transporter-Fahrer missachtet Rotlicht

Anzeige

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Luzenberg sind gestern zwei Männer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 55-Jähriger kurz vor 14 Uhr mit seinem Opel-Transporter auf der Luzenbergstraße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Sandhofer Straße missachtete er laut Polizei das Rotlicht der Ampel und stieß mit dem Mercedes eines ebenfalls 55-jährigen Autofahrers zusammen, der von der Hafenbahnstraße bei Ampel-Grün auf die Luzenbergstraße in Richtung Sandhofen fahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter gegen das Brückengeländer an der Straßenbahnhaltestelle geschleudert. Die zwei Fahrer erlitten hierbei leichte Verletzungen, sie kamen in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf rund 25 000 Euro geschätzt. tan/pol