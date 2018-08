Die Eichbaum-Brauerei liefert ihr Bier auch nach China. © Rinderspacher

Das chinesische Unternehmen Yuxinou und die Stadt Mannheim wollen in Zusammenarbeit mit der Logistikfirma Contargo eine wöchentliche Eisenbahnverbindung zwischen Mannheim und Chongqing etablieren. Wir haben Unternehmen aus der Region gefragt, ob das für sie interessant wäre.

Eichbaum-Brauerei: Der Mannheimer Bierproduzent hat „grundsätzlich Interesse“, eine Eisenbahn-Verbindung nach China zu nutzen, wie Sprecherin Caroll Luckas erklärt. „Wir prüfen das aktuell.“ China sei der größte Biermarkt weltweit mit einem fünf Mal höheren Verbrauch als Deutschland. Eichbaum liefere schon heute dorthin, zum Umfang will Luckas allerdings nichts sagen. Aktuell bringt Eichbaum sein Bier mit Schiffen nach China, muss dann von den Küstenstädten aus über einen Vertriebspartner allerdings für die Verteilung im Land sorgen. Der Vorteil des Zuges wäre laut Luckas, dass er im Zielbahnhof Chongqing im Landesinneren ankomme. „Wir gehen davon aus, dass der Transport mit dem Zug teuerer ist als mit dem Schiff. Aber wir würden Transportwege im Landesinneren sparen“, sagt die Sprecherin. Es gehe darum, zu berechnen, was am Ende günstiger sei. Der Zeitfaktor ist für Eichbaum nicht so relevant, „Bier ist ja keine Ware, die schnell kaputt geht“. Was dagegen für den Zug spreche, sei die Tatsache, dass Containerplätze auf Schiffen zuletzt mitunter knapp gewesen seien.

Roche Diagnostics: Für das Mannheimer Pharma-Unternehmen ist der Zug nach Asien keine Option, wie Dirk Schneider erklärt, der für den internationalen Gütertransport zuständig ist. Das Unternehmen liefert unter anderem Diagnostikgeräte nach China, die biologische Flüssigkeiten enthalten – die brauchen laut Schneider eine permanente Kühlkette zwischen zwei und acht Grad. „Die Zugbetreiber haben keine Lösung, das zu gewährleisten.“ Insbesondere sieht er die Gefahr, dass es zu kalt werden könnte. Deshalb setzt Roche für seine Transporte nach China auf Flugzeug oder Schiff. Dort könnten Container per Strom klimatisiert werden. Im Zug müssen dafür Dieselaggregate verwendet werden – ihre Betankung ist auf dieser langen Strecke ein Problem.

BASF: Aus Sicht des Ludwigshafener Chemieunternehmens ist China nach Deutschland und den USA der drittwichtigste Markt, wie ein Sprecher erklärt. Wegen der großen Bedeutung dieses Marktes und des vielfältigen Austauschs innerhalb des globalen BASF-Produktionsverbundes transportiere das Unternehmen bereits seit acht Jahren Produkte „per Bahn von den Standorten Ludwigshafen, Antwerpen und Schwarzheide nach China und in die umgekehrte Richtung“. Die geplante Güterzugverbindung zwischen Mannheim und Chongqing, so der Sprecher, „könnte die BASF-Logistik künftig ergänzen, sofern zum Beispiel der Transport von Flüssigkeiten in Tankcontainern möglich wird“. In Chongqing selbst betreibt die BASF ebenfalls eine Produktionsanlage. imo

