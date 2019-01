Trasse durch die Au soll kommen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hält in der Diskussion um die geschützte Orchideenart „Bienenragwurz“ an der geplanten Trassenführung des städtischen Radschnellwegs durch das Landschaftsschutzgebiet (LSG) Feudenheimer Au fest. Bei seiner Jahresversammlung, so teilte der Kreisverband des ADFC mit, habe man sich für die vom Gemeinderat beschlossene Führung des Radschnellweges durch die Au und am Nordrand des Spinelligeländes ausgesprochen.

Kleingärtner und Naturschützer hatten dagegen vorschlagen, die Expressroute um das Landschaftsschutzgebiet herum auf dem Aubuckel einzurichten. „Die vorhandenen Wege durch die Feudenheimer Au sind für die zu erwartende Anzahl an Fußgängern, Radfahrern und Elektromobilen zu schmal“, heißt es dagegen zur Begründung vom ADFC.

Die Fahrradverbindung sei als Verknüpfung des Luisenparks und des Geländes der Bundesgartenschau 2023 auf dem Spinelli-Areal gedacht. „Eine Führung der Besucher entlang der Hauptverkehrsstraßen Feudenheimer Straße und Am Aubuckel stand allgemein nicht zur Debatte“, heißt es in der Mitteilung des Fahrradclubs. Zudem seien der dort herrschende Lärm und die Abgasbelastung mit einem Besuch einer Buga schwer zu vereinbaren.

Problem motorisierter Verkehr

Wenn der Anteil an Radfahrten im Alltag gesteigert werden soll, bestehe zudem über die Bundesgartenschau hinaus im Mannheimer Nord-Osten Bedarf an einer komfortablen, alltagstauglichen und möglichst störungsfreien Radverbindung zwischen Innenstadt und Vogelstang sowie nach Käfertal, Im Rott, Heddesheim und Wallstadt. Längerfristig würde der Weg auch an die geplante Radverbindung nach Darmstadt anschließen.

Mannheim, so der ADFC weiter, habe „unübersehbare Probleme mit zu viel motorisiertem Individualverkehr.“ Es sei daher dringend notwendig, dass mehr Wege zu Fuß, mit dem Rad oder mit Bus und Bahn zurückgelegt werden. Zuvor hatten Vertreter der Umweltschutzorganisationen BUND und des Nabu den Bau des Radwegs kritisiert, weil er über eine Fläche führen soll, auf der die geschützte Orchideenart wächst. lang

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019