Trassenführung noch unklar

„Tunnel rückt in die Ferne“

Im Moment erstellen sowohl Bahn wie auch Bundesverkehrsministerium je eine eigene Studie über die mögliche Auslastung des Bahnknotens Mannheim. Die Ergebnisse, die frühestens Mitte des Jahres erwartet werden, sollen Grundlage sein für weitere Planungen. Albert Bühler von der Initiative „Neuhermsheim ohne Bahnlärm“ erhofft sich, dass die Untersuchungen zeigen, „dass der Knoten Mannheim überlastet ist und man eine Umfahrung für Güterzüge braucht“. Ein Tunnel rücke aus Sicht seiner Initiative „in immer weitere Ferne“ – wegen hoher Kosten und technischer Schwierigkeiten. „Die billigere Lösung ist für mich eine großräumige Güterzugumfahrung entlang der A 5“, so Bühler.

Unterdessen spricht sich der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch bei der Planung der Neubaustrecke für einen sogenannten Projektbeirat aus, wie es ihn beim Ausbau der Rheintalstrecke in Südbaden gibt. Dort soll in Offenburg ein sieben Kilometer langer Tunnel für Güterzüge entstehen. Die Bahn hatte im Gespräch mit dieser Zeitung einen solchen Beirat, in dem Vertreter von Bund, Land, Region und Bahn sitzen, in Mannheim für unnötig erklärt (wir berichteten). Das Argument: Im Beteiligungsforum würden die Betroffenen schon frühzeitig eingebunden. „Ein Projektbeirat hat eine andere Verbindlichkeit“, findet dagegen Weirauch.

Bei der ICE-Neubaustrecke dürfe man nicht den gleichen Fehler wie in Offenburg machen und erst nach einer Eskalation einen Projektbeirat einführen. Er fordere auch die Mannheimer Bundestagsabgeordneten auf, in Berlin „klare Kante für einen Projektbeirat“ zu zeigen.

Montag, 26.02.2018