Traubenkirsche weicht heimischen Bäumen

Bei einer Online-Bürgerinformationsveranstaltung hat die Landschaftsagentur Plus GmbH (LA Plus) ihr Vorhaben zum „Umbau“ des sogenannten Kollekturwalds im Mannheimer Forst erläutert und ist mit insgesamt über 30 Teilnehmern in einen Dialog getreten. Das geplante Vorgehen in dem Teil des Käfertaler Waldes auf der Schönau hatte im Vorfeld für viele Diskussionen gesorgt. Eine ursprünglich

...