Trauer um Altstadträtin

Für ihre Heimatstadt engagierte sie sich bereits im Jugendrat, zuletzt war sie im Seniorenrat aktiv. Altstadträtin Anita Gentgen (kl. Bild) ist am Montag dieser Woche im Alter von 90 Jahren verstorben. Dies teilte ihre Familie jetzt mit. Bis kurz vor ihrem Tod pflegte sie ihre Kontakte – im realen Leben durch regen Austausch mit Freunden genauso wie in den sozialen Netzwerken, für die sie sich als Seniorin stark interessierte.

Auch wenn im Alter vieles etwas mühsamer voranging als früher, so machte sich die vielfach engagierte Bürgerin, Kommunalpolitikerin und ehemalige Religionslehrerin stets unverzagt Gedanken über die Zukunft ihrer Heimatstadt Mannheim. Wichtige Akzente setzte Anita Gentgen besonders im Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats sowie im Kulturausschuss, wie Alt-Oberbürgermeister Gerhard Widder der langjährigen Stadträtin vor Jahren bescheinigt hatte.

Als junge Frau arbeitete sie als freie Mitarbeiterin von Zeitungen, nahm Schauspielunterricht und absolvierte eine Sekretärinnenausbildung. Im Jugendrat der Stadt lernte sie ihren Mann kennen, Hanns Gentgen, den langjährigen Personalamtschef der Stadt, Vorsitzenden der Mannheimer Liste und Mitbegründer der Berufsakademien in Baden-Württemberg und Sachsen. Mit ihm war sie 53 Jahre lang, bis zu seinem Tod im November 2006, verheiratet. Das Paar wurde Eltern von zwei Söhnen und zwei Töchtern. Sechs Enkelkinder sowie Urenkel gehören ebenfalls mit zur Familie.

Als Parteilose im Gemeinderat

Zwölf Jahre lang war die engagierte Lehrerin zudem als Schöffin am Landgericht Mannheim tätig. 1989 zog sie für die „Mannheimer Liste“ (ML)– ihr Vater gehörte zu den Gründungsmitgliedern – in den Gemeinderat ein. 1994 trat sie aber aus der ML aus und beendete ihre Amtszeit als parteilose Stadträtin. Im Vorstand des Seniorenrats engagiert sie sich 16 Jahre lang. Sie leitete eine PC-Hobby-Gruppe für Senioren, ergriff bei Rundfunk-Diskussionen das Wort und engagiert sich beim Projekt „Straffälligenhilfe in der JVA“ der Caritas. lang (Bild: Gentgen)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019