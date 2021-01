Trauer um Gerda Weber

Gerda Weber, Witwe des Mannheimer Historikers Hermann Weber, ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Darüber informierte den „MM“ nun Jens Hildebrandt, ein Bekannter und Ex-Kollege ihres Mannes. Demnach starb Gerda Weber bereits am vergangenen Samstag in einem Pflegeheim, in dem sie laut Weber „mit großer Selbstlosigkeit“ betreut wurde. In einem Nachruf über sie schreibt er: „Gerda Weber arbeitete und kämpfte an der Seite ihres Mannes Hermann Weber, um ihrer gemeinsamen Vision einer gerechteren und besseren Welt entgegenzutreten.“ Sie sei dieser Stadt ebenso wie der Sozialdemokratie stets aufs Herzlichste verbunden gewesen.

Der 2014 verstorbene Hermann Weber galt als führender Experte auf dem Gebiet der DDR-Forschung. Seine spätere Frau Gerda hatte er 1947 an der SED-Hochschule in Berlin kennengelernt. 1975 übernahm er an der Uni Mannheim den Lehrstuhl für Politische Wissenschaft und Zeitgeschichte. sma

Info: Nachruf auf Gerda Weber unter morgenweb.de/mannheim

