Trauercafé am Sonntag geöffnet

„Kirche von heute geht auf die Menschen zu“, schreibt das Katholische Stadtdekanat in Mannheim. Und dieses Verständnis liegt dem Trauercafé auf dem Hauptfriedhof zugrunde. Es ist für alle geöffnet, die einen geliebten Menschen verloren haben und ein offenes Ohr suchen. Die neuen Termine hat das Dekanat nun veröffentlicht. Immer am ersten Sonntag des Monats – jetzt im Sommer am 7. Juli und 4. August – sind zwischen 14.30 und 16.30 Uhr einfühlsame Engagierte in der Kleinen Trauerhalle für Trauernde da.

Ins Leben gerufen wurde dieses kirchliche Angebot am Ort des Gedenkens und Erinnerns schon 2016 von Barbara Heimes, Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Mannheim Johannes XXIII, Monika Blümmel, Klinikseelsorgerin an der Universitätsmedizin Mannheim, und Ursel Heyduk vom Caritasverband Mannheim. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.07.2019