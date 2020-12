Trauergesellschaft sorgt für Aufsehen

Mehr als 100 Trauernde haben sich am Freitagmorgen am Friedhof Seckenheim versammelt, um dem 22-jährigen Eishockeyspieler Stefano Ferrara die letzte Ehre zu erweisen. Die unerwartet große Anteilnahme bei der nicht-öffentlichen Beerdigung des Mannheimers hat für Aufsehen gesorgt – und sogar die Polizei auf den Plan gerufen.

Die Leidensgeschichte des Mannheimers, der zuletzt für die Eisbären Eppelheim spielte, sowie die Spendenkampagne, die ihm eine spezielle Behandlung ermöglichen sollte, hatten zuletzt viel Aufmerksamkeit bekommen. Alarmiert hatte die Beamten ein besorgter Passant, der sich über die Größe der Trauergesellschaft gewundert hatte, so ein Polizeisprecher.

Maximal 100 Personen erlaubt

Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, waren für die nicht-öffentliche Beerdigung von Ferrara 30 Teilnehmer angekündigt. Gekommen sind am Ende laut Stadt „100 Personen bei der Zeremonie vor der Halle und am Grab“ 40 weitere Personen hatten sich am Eingang eingefunden.

„Um die Situation zu deeskalieren, seien die 40 Wartenden zu „Beginn der Beerdigungszeremonie in den Innenbereich des Friedhofes eingelassen“ geworden, so die Stadt. Friedhofsmitarbeiter, Bestatter und Polizei hätten gemeinsam darauf geachtet, dass die Abstände unter den Trauernden eingehalten werden.

Die Trauerfeier, die ausschließlich im Freien stattgefunden hat, musste zeitweise unterbrochen werden. Laut Corona-Verordnung, die auch auf den Mannheimer Friedhöfen gilt, dürfen maximal 100 Personen an einer Trauerfeier teilnehmen.

Auch im Freien gelten Maskenpflicht und Mindestabstand, alle Trauernden müssen sich zur Nachverfolgung in eine Liste eintragen. Auch die Trauerhallen der einzelnen Friedhöfe haben eine unterschiedliche Höchstteilnehmerzahl, die sich nach der Größe der jeweiligen Halle richtet. Die Friedhöfe sind während des Lockdowns geöffnet. Wer sich an die Verwaltung wenden möchte, wird gebeten, die Mitarbeiter telefonisch oder elektronisch (kontakt@friedhof-mannheim.de) zu kontaktieren.

Terminvereinbarung bei Sterbefall

Der Bestattungsdienst steht unter 062/337 72 00 rund um die Uhr zur Verfügung. Die Gräberverwaltung ist erreichbar zu den regulären Öffnungszeiten unter 0621/337 71 00. Für unabdingbare persönliche Vorsprachen bei aktuellen Sterbefällen wird um eine telefonische Terminvereinbarung gebeten.

