Trauergruppe für Grundschüler

Eine Trauergruppe für Kinder im Grundschulalter bietet der Ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst Clara an. Die Gruppe trifft sich ab September bis Januar 2020 zehn Mal in den Räumen von Clara in M 1, 2. Die Leitung übernimmt Brigitte Wörner, Bildungsreferentin, Fachkrankenschwester für Intensivmedizin sowie Trauerbegleiterin für Kinder und Erwachsene.

Der Verlust eines geliebten Menschen, seien es ein Elternteil, Geschwister oder Großeltern, ist für Kinder eine große Herausforderung und ein tiefer Lebenseinschnitt. Die Kinder erfahren in der Gruppe, dass auch andere Gleichaltrige einen geliebten Menschen verloren haben, dass sie damit nicht allein sind. Infos und Anmeldung unter 0621/28 00 03 51 oder oek.kinderhospizdienst@diakonie-mannheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.08.2019