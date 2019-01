Traum geht in Erfüllung

Shamia Muun während ihres Auftrittesbei RTL. © MG RTL D/Stefan Gregorow

Es gibt Menschen, die schon sehr früh im Leben wissen, was sie später machen möchten. Zu ihnen gehört auch die 17-jährige Mannheimerin Shamia Munn. „Seit ich zwei Jahre alt bin, wollte ich bei DSDS mitmachen“, erzählt die junge Sängerin. Heute, 19. Januar, kann ganz Deutschland im Fernsehen verfolgen, wie sie sich ihren Traum erfüllt. Mit „I’d rather go blind“ von Etta James versucht sie, die Jury um Dieter Bohlen und Xavier Naidoo von sich zu überzeugen.

Vor ihrem großen Auftritt in der Casting-Show sei sie unglaublich nervös gewesen, „richtig schlecht“ war ihr. Ob Shamia es in die nächste Runde, den sogenannten Recall, geschafft hat, darf sie noch nicht verraten. „Auch meiner Familie und meinen Freunden darf ich davon noch nichts erzählen, das soll ja für die Zuschauer eine Überraschung bleiben“, kann die 17-Jährige die Ausstrahlung und das Ende ihres Schweigens kaum noch abwarten. Wie sie sich geschlagen hat und was der Mannheimer Xavier Naidoo zu ihrer Stimme sagt, ist heute um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. bl

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019