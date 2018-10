Trauriger Trend – mehr Grau statt Grün

Heiß war der Sommer – aber kühler wird es vor und im Haus, wenn der Vorgarten statt einer Kieswüste eine Pflanzen-Oase ist. Das hatte die Grüne Schule Luisenpark der Stadtpark Mannheim gGmbH beim Maimarkt mit Pflanz- und Steinkästen gezeigt: „Morgens um 10 Uhr wurden Unterschiede bis zu 25 Grad festgestellt, das ist extrem anschaulich für Besucher gewesen“, betonte gestern Jochen Seitz, Regionalvorsitzender des Verbandes für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg. Für ihr Engagement erhielt die Grüne Schule bei der Verleihung der Umweltpreise 2018 der Stadt den einzigen vom Verband gestifteten Sonderpreis.

Stimmige Konzepte

Weitere 27 Projekte wurden ausgezeichnet, 53 Bewerbungen gab es beim Thema „Vorgarten: Grün statt Grau“ des Umweltpreises 2018. Bürgermeisterin Felicitas Kubala betonte in ihrer Rede im Glashaus Restaurant: „Vorgärten sind wichtige Bestandteile des öffentlichen Grüns, ästhetisch und als Lebensraum für Pflanzen und Kleintiere.“ Doch leider gebe es einen „unseligen Trend“ zu mehr Grau statt Grün: Kiesel, Skulpturen, Stein und Folien. Kubala: „Wir wollen den Trend gern stoppen, unter dem das Stadtklima leidet.“ Doch das gehe nur mit den Bürgern der Stadt.

Was in Gärten und auf dem Balkon nicht nur dafür, sondern auch für die Insekten getan werden kann, erläuterte Volker Kugel, Direktor des „Blühendes Barock“ in Ludwigsburg. Die Artenvielfalt habe nämlich dramatisch abgenommen, deshalb seien vor allem im Spätherbst blühende Pflanze für Bienen wichtig und dafür der Efeu einer der besten Pflanzen.

Marianne Crevon, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur, erläuterte, dass die Fachjury nicht nach Schönheit bewertet hatte, sondern in verschiedenen Kategorien, wobei „Private Vorgärten“ nochmals unterteilt wurde. Gleich zwei erste Preise gab es bei der Unterkategorie „Naturnahe Vielfalt“: Thomas Störtebecker wurde für seinen insektenfreundlichen Garten mit Teich und Gemüsegarten auf dem Garagendach ausgezeichnet. Gerald Lippert hat einen artenreichen „Dschungel in der Stadt“ im Landsknechtweg in Neuhermsheim.

In der Unterkategorie „Reichhaltige Nutzgärten“ war der von Paulina Chmielewski, die mit der Familie auf dem Waldhof eine Fläche komplett entsiegelt hat, für die Jury der beste. Bei „Ökologisches Gesamtkonzept“ gab es zwei erste Preise: Der eine ging an Judith Mörschel, die in Neckarau in der Lohengrinstraße unter anderem mit Sandsteinmauer und Brunnentrog ein stimmiges Konzept gestaltet hat, sowie an eine weitere Gartenliebhaberin, die anonym bleiben möchte. Ein erster Preis ging in der Kategorie „Unternehmen“ an die Arbeitstherapeutische Werkstätte Mannheim in Neckarau, weil im Gewerbegebiet eine Ödfläche mit Kies zu einer ökologisch wertvollen Insel gemacht wurde. Die Hans Müller-Wiedemann Schule in Neckarau wurde damit bei „Bildungseinrichtungen“ ausgezeichnet, denn dort wurde mit Beteiligung vieler Akteure ein erlebnispädagogisches Außengelände geschaffen. Bei „Initiativen“ gab es gleich zwei erste Preise, die an den Verein „Wir im Collini“ für die Pflege von 14 großen Blumenkästen sowie das Jugendhaus Vogelstang gingen – bei Letzterem wurde von Kindern ein Kräuter- und Gemüsegarten angelegt, die Ernte verarbeitete man teilweise zu Gerichten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018