Treffen für Trauernde

Der Verlust eines geliebten Menschen geht oft mit großer Sprachlosigkeit einher. Gefühle, Gedanken, Ängste und Schmerz lassen sich jedoch nicht nur in Worten, sondern auch in Bildern, Formen, Texten, Musik und Farben ausdrücken. „Jeder Mensch hat die Fähigkeit, das, was ihn innerlich bewegt, bildhaft darzustellen“, sagt Trauerbegleiterin Brigitte Wörner. Unter dem Titel „Miteinander trauern“ lädt sie zum Workshop ein. Am Samstag, 30. März, treffen sich Interessierte von 10 bis 18 Uhr. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Die Ökumenische Hospizhilfe Mannheim, in der Trägerschaft von Caritasverband und der Diakonie Mannheim veranstaltet den Workshop im Ökumenischen Bildungszentrum Sanctclara in B 5,19.

„Der gestalterische Ausdruck bietet uns die Chance, besser nachzuvollziehen welche Prozesse in unserem Inneren stattfinden. Je besser wir uns kennen, je tiefer wir in uns schauen, desto klarer können wir wahrnehmen, wie ein Weg weiter gehen kann und haben die Chance mit diesen Gefühlen auch im Alltag umzugehen.“

Die Anmeldung erfolgt über die Ökumenische Hospizhilfe Mannheim, Tel.: 0621/28 00 03 50. red

