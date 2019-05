Treffen mit Kandidaten

Der Stadtjugendring bietet Neuwählern die Möglichkeit, die Kandidaten zur Kommunalwahl bei einem sogenannten Speeddating kennenzulernen. Dabei unterhalten sich die Wähler mit den Kandidaten jeweils in einem direkten Gespräch. Mehrere Mitglieder im Stadtjugendring bieten die Teilnahme an solchen Gespräche an: Am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr lädt der Jugendverband SJD-Die Falken (F 7, 22) ein, am Sonntag, 12. Mai, um 20 Uhr die Jugend der Kulturplattform (Reichenbachstr. 21-23, Käfertal) und am Dienstag, 21. Mai, um 17 Uhr der Bund Lorién (Distelsand 9a, Rheinau). Für alle drei Veranstaltungen wird um Anmeldung gebeten, per Mail an manfred.shita@sjr-mannheim.de.

Weitere Infos zum Angebot des Stadtjugendrings rund um die Kommunal- und Europawahl am 26. Mai gibt es unter bit.ly/2FXj5Oh. mari

