Treffen von „Schmerz lass nach“

Am Donnerstag, 1. März, trifft sich die DSL-Selbsthilfegruppe Weinheim „Schmerz lass nach!“ von 18.30 bis 20.30 Uhr im Haus 3, Ebene 3 Raum 108 der Universitätsmedizin Mannheim (UMM). „Wir tauschen uns als Gruppe über die Themen aus, die uns Schmerzgeplagte betreffen. Auch das Thema ,Achtsamkeit’ möchten wir bei dem Termin für uns näher beleuchten“, heißt es in einer Mitteilung der Selbsthilfegruppe. Weitere Teilnehmer sind willkommen. Anmeldung für neue Teilnehmer bei Marianne Simon unter der Telefonnummer 06201/60 49 410 oder per Mail info@schmerz-lass-nach-weinheim.de. red

