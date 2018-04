Treffen zwischen Täter und Opfer

Anzeige

Zwei Mannheimer im KZ – er Täter, sie Opfer: Darum geht es bei zwei Veranstaltungen am heutigen Freitag und am Sonntag. Da stellt das Marchivum ein Buch und einen Film dazu vor. Es ist die erste große Veranstaltung des Marchivum in seiner neuen Rolle als NS-Dokumentationszentrum, auch wenn die Ausstellung dazu im Ochsenpferchbunker erst 2019 eröffnet werden wird.

Beide kennen sich aus ihrer Jugend in Mannheim und treffen 1942 im Konzentrationslager Auschwitz wieder aufeinander, auf gegensätzlichen Seiten: Sophie Stippel ist als Zeugin Jehovas inhaftiert, Rudolf Höß, der am Karl-Friedrich-Gymnasium Abitur machte, ist 1940 bis 1943 der Kommandant dieses Todeslagers. Höß, der sich nach dem Krieg eine neue Identität verschafft, wird erkannt, festgenommen, als Kriegsverbrecher 1947 zum Tode durch den Strang verurteilt und am Ort des Lagers hingerichtet. Bis dahin schreibt er in der Haft autobiografische Aufzeichnungen, äußert sich auch zur Opferzahl, streitet aber eigene Schuld ab. Er habe nur auf Befehl gehandelt, so Höß.

Forscher geben Einblick

Wilhelm Kreutz, seit 2014 Professor für Neuere und Neueste Geschichte am Historischen Institut der Universität Mannheim, sowie Karen Strobel, seit 2005 Mitarbeiterin im Marchivum und zuständig für das NS-Dokumentationszentrum, haben sich mit ihm intensiv befasst. Schon am 27. Januar, am Internationalen Gedenktag zur Befreiung von Auschwitz, gaben sie einen Einblick in ihre Forschungen. Nun stellen sie das Ergebnis ausführlich vor.