Treffpunkt bei der Riesin

Rund 250 Jahre alt soll sie gewesen sein. Kein Wunder, dass sogar ein ganzer Bereich im Wald am Rhein nach ihr benannt ist. Vielleicht würden Spaziergänger das alte, knorrige Gewächs mit dem anmutigen Namen heute noch am Ufer entdecken, hätte es nicht 1936 wegen Altersschwäche gefällt werden müssen. Versuche, die Erinnerung an den jahrhundertealten Baum zu bewahren, gab es schon. Noch heute erklärt einen Schild, direkt an einer Artgenossin angebracht: „Anlässlich der 110 Jahrfeier des Ortes Neckarau im Jahr 1971 wurde eine neue [...] gepflanzt.“ Leider gelang es dem neu gesetzten Sprössling nie, so groß und alt zu werden wie sein Vorbild. Denn schon wenige Jahre später musste die Nachfolgerin ersetzt werden. Sie war einem gewaltigen Hochwasser zum Opfer gefallen. Und trotzdem: Geblieben ist der wundersame Name der besonderen Baumart, die noch immer am Rhein heimisch ist. Welchen Baum suchen wir? lia

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020