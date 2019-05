Treffpunkt der Trödler

Zum dritten Krempelmarkt der Saison 2019 lädt der Verein Freiraum am kommenden Samstag auf den Neuen Messplatz ein. Der seit 1970 regelmäßig stattfindende Trödler-Treff beginnt wie immer um acht Uhr und endet um 16 Uhr, Aufbau der Stände ab fünf Uhr. In der Zeit von acht bis 14 Uhr ist der Platz Fußgängerzone. Es dürfen keine militärischen Ausrüstungsgegenstände, pornografischen Produkte, Lebensmittel, lebenden Tiere, Jahrmarktwaren und kein einseitiges Neuwarensortiment angeboten werden. Es wird eine Schmutzkaution erhoben. Der Veranstalter des Marktes, der gemeinnützige Verein Projekt Freiraum, ist aus einer Bürgerinitiative entstanden und verfolgt keine kommerziellen Interessen. Er unterstützt mit den Erlösen aus dem Markt ökologische und soziale Projekte in der Region. Weitere Krempelmärkte sind in diesem Jahr für die Samstage 15. Juni, 13. Juli, 7. September und 19. Oktober geplant. lang

