Treppe rauf, Treppe runter

Nicht zu unterschätzen ist die Arbeit eines Paketboten. Was für andere nur ein Klick auf die „Kaufen“-Schaltfläche im Online-Shop ist, bedeutet für Boten körperliche Arbeit – ganz besonders bei dieser Hitze. Mit einem Transporter voll mit Paketen, die an diesem Tag zugestellt werden müssen, sind die Boten selbst bei frühem Schichtbeginn bis in den späteren Nachmittag beschäftigt. Dabei müssen sie nicht nur Pakete jedes Gewichts und jeder Größe zum Haus tragen – und gegebenenfalls auch wieder zurück zum Wagen –, sondern es werden auch viele Treppen gestiegen. Im Paketdienstwagen findet der Bote keine Abkühlung: Eine Klimaanlage gibt es nicht, und die Fenster müssen geschlossen bleiben, damit kein Fremder in den Wagen greifen kann. Das Dach des Wagens ist geschlossen und die Luft staut sich im Fahrzeug. Wasser wird diese Woche vom Arbeitgeber bereitgestellt.

