Tresor aus Wand geholt

Mit brachialer Gewalt haben bislang unbekannte Täter nahe der SAP Arena großen Schaden angerichtet. Sie drangen dort am frühen Samstagmorgen in der Zeit zwischen 2.40 Uhr und 6.15 Uhr in die Pförtnerloge des Parkhauses ein. Mit enormem Kraftaufwand lösten die Unbekannten dort dann einen Tresor aus der Wand und nahmen ihn mit. Im Anschluss knackten die Unbekannten insgesamt 14 Kassenautomaten,

...