Tresor gestohlen

Einbrecher haben in einem Kindergarten auf dem Almenhof einen Geldschrank aus der Wand gerissen und geraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Täter aber trotz ihres brachialen Vorgehens nicht erfolgreich, da sie den Safe nicht hätten öffnen können.

Den Ermittlern zufolge waren die Täter in der Nacht zum Samstag zunächst über den Zaun des Kindergartens in der Karl-Blind-Straße geklettert. Auf dem Gelände der Einrichtung hätten sie mehrere Gegenstände umhergeworfen, bevor sie an einem Lichtschacht das Gitter entfernten und in den Schacht stiegen.

Anschließend hätten sie das Kellerfenster ausgehebelt und seien in das Gebäude eingedrungen. Im Erdgeschoss haben sie der Polizei zufolge in mehreren Räumen die Schränke aufgebrochen und durchsucht. In einem verschlossenen Büro hätten sie schließlich den Tresor aus der Wand gerissen und samt Inhalt mitgenommen. Jedoch wurde der Safe später im Gebüsch an einem nahe gelegenen Sportplatz gefunden.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise. Zeugen können sich beim Revier in Neckarau unter der Rufnummer 0621/833 970 melden. pol/wol

