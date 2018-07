Tresore in Universität geknackt

Anzeige

Bargeld hat ein unbekannter Täter aus der Universität gestohlen. Er brach in der Zeit von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis Donnerstag, 11.30 Uhr, in ein Büro in einem Uni-Gebäude in A 5 ein. Im Inneren machte er sich dann an zwei dort stehenden Tresoren zu schaffen, das teilte die Polizei gestern mit.

Er brach beide auf und entwendete das gesamte Bargeld – in welcher Höhe, das teilte die Polizei nicht mit. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen sollen sich beim Revier Innenstadt melden unter Tel. 0621/1258-0.